В ночь на 26 ноября небо над Карелией в России озарила яркая сине-зелёная вспышка. Её видели жители Петрозаводска и других городов республики. Свечение длилось около двух секунд и постепенно погасло.

«Очень ярко и бесшумно. А потом как будто взрыв с медленным затуханием», – рассказал один из очевидцев. Увиденное он сравнил с выстрелом бластера из «Звёздных войн».

По предварительной версии, в атмосфере сгорел крупный метеор. Официального подтверждения пока нет.

Через несколько часов зеленоватый болид пролетел над американскими штатами Огайо и Мичиган, передает FOX 8. Американское метеорное общество получило 6 сообщений от очевидцев. Метеор попал на погодную камеру в Дирборне, а в Огайо его снял на видео 11-летний школьник.

Это два разных небесных тела. Между вспышками прошло несколько часов, и разделяют их тысячи километров.

Что такое Леониды

Обе вспышки случились во время метеорного потока Леониды. Были ли эти метеоры его частью, пока неизвестно.

Леониды появляются каждый ноябрь. В это время Земля проходит через шлейф пыли, который оставила комета Темпеля–Туттля. Комету открыли дважды, в 1865 и 1866 годах, независимо друг от друга, астрономы Эрнст Темпель и Гораций Туттль. Она облетает Солнце раз в 33 года, а её ядро размером всего около 3,6 км.

Название поток получил от созвездия Льва. Если продолжить следы метеоров на небе назад, все они сходятся в этом созвездии. По данным NASA, в 2026 году поток активен с 6 по 30 ноября, а пик пришёлся на ночь с 16 на 17 ноября.

Леониды самый быстрый из ежегодных метеорных потоков. Частицы врезаются в атмосферу на скорости около 71 км в секунду, это в 200 с лишним раз быстрее винтовочной пули. Яркие Леониды часто оставляют за собой длинный сине-зелёный след.

Опасно ли это

Для людей на Земле нет. Большинство «падающих звёзд» в потоке возникают из частиц размером с песчинку или горошину. Они начинают светиться на высоте около 155 км и почти полностью сгорают на высоте около 100 км. Ниже 80 км долетают единицы. Планета ничего не ощущает, люди видят только вспышки в небе.

В обычный год в пик потока можно насчитать от 5 до 15 метеоров в час. Но примерно раз в 33 года, когда комета возвращается к Солнцу, Леониды превращаются в настоящий метеорный шторм.

Звёздный дождь, который напугал Америку

Самый известный шторм случился в ночь на 13 ноября 1833 года. Тогда, по оценкам, за час падало до 100 тысяч метеоров. Многие американцы решили, что наступает конец света. Именно после этой ночи учёные всерьёз занялись изучением метеоров.

В 1966 году шторм повторился над Северной Америкой. По данным NASA, тогда в течение 15 минут каждую минуту в атмосфере сгорали тысячи метеоров. В ноябре 2026 года исполнилось ровно 60 лет с того шторма.

Следующее сближение кометы Темпеля–Туттля с Солнцем ожидается в 2031 году. Повторится ли шторм, астрономы пока не обещают.