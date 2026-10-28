Два миллиона бутылок и банок сдали в Астане: что получают жители взамен

В Астане через специальные автоматы собрали более двух миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Вместо того чтобы выбрасывать использованную тару, жители могут сдавать ее на переработку и получать бонусные баллы.

По данным столичного акимата, в Казахстане сейчас установлено 53 фандомата, а число участников программы превысило 100 тысяч человек. Всего по стране собрано более пяти миллионов бутылок и банок.

«Только в Астане мы собрали более двух миллионов бутылок и банок. А по всей стране объем направленной на переработку продукции превысил пять миллионов», – рассказала генеральный директор Sparklo Kazakhstan Татьяна Ашрафзянова.

За каждую принятую пластиковую бутылку или алюминиевую банку участнику программы начисляют 10 баллов. Их можно обменять на скидки и предложения партнеров. Наличными эти баллы не выплачиваются.

Для участия нужно зарегистрироваться по номеру телефона в приложении Sparklo Rewards Club. Там можно найти карту ближайших фандоматов и посмотреть доступные вознаграждения.

Проект развивается в рамках инициативы «Таза Қазақстан» при участии компании Zero Waste, Министерства экологии и природных ресурсов и АО «Жасыл даму».

Сеть автоматов в Астане постепенно расширяют. По словам организаторов, жители нередко приходят сдавать бутылки вместе с детьми, приучая их сортировать отходы.