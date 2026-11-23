На Фиджи из-за затяжной засухи объявили общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Нехватка воды уже затронула жителей отдалённых островов и фермерские хозяйства. Власти выделили на борьбу с последствиями засухи 20 млн фиджийских долларов, или около 8,5 млн долларов США, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на правительство страны.

Решение было принято 18 ноября после того, как специалисты подтвердили, что засуха, связанная с климатическим явлением Эль-Ниньо, достигла кризисного уровня.

Премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука объявил, что режим чрезвычайной ситуации распространяется на всю территорию государства.

«Я знаю, что семьи по всей стране обеспокоены доступностью воды и тем, как продолжительная засуха влияет на их повседневную жизнь. Фермеры переживают за урожай и скот, а жители отдалённых районов и островов сталкиваются со всё более серьёзными проблемами водоснабжения», – заявил глава правительства.

На острова уже доставили два миллиона литров воды

За последний месяц власти доставили более двух миллионов литров питьевой воды населённым пунктам на островах, пострадавших от засухи. Экстренное водоснабжение организовано и для жителей основной территории страны.

Выделенные правительством средства направят на доставку воды, помощь населению, поддержку фермеров и владельцев скота.

Особое внимание уделят отдалённым островам, где доступ к источникам пресной воды ограничен.

Власти также намерены обеспечить санитарную безопасность и помочь сельскохозяйственным предприятиям, которые столкнулись с последствиями длительного отсутствия осадков.

Засуха может затянуться до апреля

По прогнозу метеорологической службы Фиджи, количество осадков с ноября по апрель может оставаться ниже нормы. При этом до января на большей части территории страны ожидаются более высокие дневные температуры.

Одной из причин происходящего стало Эль-Ниньо – природное климатическое явление, связанное с повышением температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Оно способно менять погодные условия в разных регионах мира, вызывая засухи и сильные осадки.

Режим чрезвычайной ситуации вводится на срок не более 30 дней. При необходимости правительство может продлить его.

Жителей призвали экономить воду, устранять протечки и отказаться от ненужного разведения огня: в условиях засухи пожары могут быстро распространяться.