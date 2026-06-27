Два модернизированных вокзала открыли в СКО

В Северо-Казахстанской области состоялось торжественное открытие железнодорожных вокзалов Саумалколь и Жанаесиль после завершения работ по модернизации.

«Проведенная модернизация позволила обновить инфраструктуру объектов, повысить уровень безопасности и качества обслуживания, а также создать современные и комфортные условия для жителей и гостей населенных пунктов», - отметил вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов.

Вице-министр выразил уверенность, что модернизированные вокзалы будут способствовать дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры региона, повышению мобильности населения и улучшению качества пассажирских перевозок.

В Северо-Казахстанской области в рамках программы предусмотрена модернизация трех железнодорожных вокзалов, два из которых — Саумалколь и Жанаесиль — уже введены в эксплуатацию после обновления.

Саумалколь и Жанаесиль являются важными населенными пунктами Северо-Казахстанской области, а железнодорожные вокзалы играют значимую роль в обеспечении транспортной доступности региона.

Модернизация вокзалов осуществлена в рамках масштабной программы реконструкции и обновления 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, реализуемой по поручению Главы государства. Это крупнейший проект по развитию вокзальной инфраструктуры за годы Независимости Казахстана.

В завершение мероприятия вице-министр поблагодарил специалистов и всех участников проекта за вклад в успешную реализацию программы модернизации вокзалов и развитие транспортной отрасли страны.