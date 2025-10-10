Два мощных взрыва потрясли центр Кабула
Поздним вечером в четверг, 9 октября, в столице Афганистана прогремели два громких взрыва, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Как сообщают очевидцы, детонации прозвучали около 21:50 по местному времени (17:20 по Гринвичу), вызвав панику среди местных жителей и гостей города.
По данным корреспондента агентства Синьхуа, находящегося в Кабуле, в месте его проживания ощутилась сильная ударная волна. Пользователи афганского сегмента социальных сетей массово делятся информацией о происшествии, утверждая, что взрывы были слышны практически во всех районах города. Некоторые иностранные граждане и местные жители, опасаясь повторных атак, укрылись в безопасных местах.
Официальные власти Афганистана пока воздерживаются от комментариев, и подробностей о причинах взрывов, возможных жертвах или разрушениях не сообщается. Тем временем в городе усилились меры безопасности, и на улицах замечены патрули вооружённых формирований.
