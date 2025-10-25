В Кобдинском районе области сделан еще один шаг в сфере охраны здоровья населения. В селах Жарык и Өтек были открыты новые медицинские пункты, передаёт BAQ.KZ.

Медицинский пункт в селе Жарык построен в рамках поручений Главы государства по развитию сельских территорий и модернизации медицинской инфраструктуры, а объект в селе Өтек возведен по программе "Ауыл – Ел бесігі".

Строительные работы были выполнены в установленные сроки товариществами с ограниченной ответственностью "Рус Тал" и "Актобе Адал Құрылыс".

"По инициативе Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева медицинская инфраструктура регионов активно развивается. В области строятся и вводятся в эксплуатацию новые объекты здравоохранения. В этом году по области ведется строительство 11 новых медицинских пунктов. Эти работы направлены на обеспечение сельских жителей доступом к качественным медицинским услугам", – отметил заместитель акима области Асылбек Есенбаев.

Новые медицинские пункты, оснащенные современным оборудованием и введенные в эксплуатацию позволят более чем 500 жителям сел Өтек и Жарык получать первичную и неотложную медицинскую помощь в качественном формате.

В настоящее время в Кобдинском районе функционируют 27 медицинских учреждений, включая 1 районную больницу, 6 врачебных амбулаторий, 2 фельдшерско-акушерских пункта и 18 медицинских пунктов.