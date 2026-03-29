В целях повышения доступности правоохранительных услуг и реализации принципа ”слышащего государства” в столице открылись два участковых пункта полиции в районах Нура и Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Участковый пункт полиции №53 расположен в районе Нура по адресу: улица Кайым Мухамедханова, 23, на первом этаже ЖК ”Anisa”. Общая площадь составляет 129 кв. м. В пункте предусмотрено 5 служебных кабинетов.

На открытии присутствовали заместитель акима района Алия Абсеметова, а также депутат маслихата Нурлан Муслим.

Второй участковый пункт полиции №8 расположен в районе Алматы по адресу: пр. Тауелсиздик, 40 в ЖК ”Байтас”. Площадь помещения составляет 53,4 кв. м, предусмотрено 3 служебных кабинета. На мероприятий присутствовал аким района Алматы Рустем Тауекелов.

Каждый участковый пункт оснащен всем необходимым для комфортной и эффективной работы полицейских. Выделены видеорегистраторы и служебные автомобили. На обслуживаемых территориях расположены важные объекты — от дипломатических представительств до детских садов и учебных заведений.