Два новых участковых пункта полиции открыли в столице
Выделены видеорегистраторы и служебные автомобили.
В целях повышения доступности правоохранительных услуг и реализации принципа ”слышащего государства” в столице открылись два участковых пункта полиции в районах Нура и Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Участковый пункт полиции №53 расположен в районе Нура по адресу: улица Кайым Мухамедханова, 23, на первом этаже ЖК ”Anisa”. Общая площадь составляет 129 кв. м. В пункте предусмотрено 5 служебных кабинетов.
На открытии присутствовали заместитель акима района Алия Абсеметова, а также депутат маслихата Нурлан Муслим.
Второй участковый пункт полиции №8 расположен в районе Алматы по адресу: пр. Тауелсиздик, 40 в ЖК ”Байтас”. Площадь помещения составляет 53,4 кв. м, предусмотрено 3 служебных кабинета. На мероприятий присутствовал аким района Алматы Рустем Тауекелов.
Каждый участковый пункт оснащен всем необходимым для комфортной и эффективной работы полицейских. Выделены видеорегистраторы и служебные автомобили. На обслуживаемых территориях расположены важные объекты — от дипломатических представительств до детских садов и учебных заведений.
— Открытие новых участковых пунктов полиции — это важный шаг в реализации принципа “слышащего государства” и укреплении концепции “Закон и порядок”. Наша задача — быть ближе к населению, оперативно реагировать на обращения граждан и обеспечивать безопасность на каждом участке города. Уверен, что новые УПП позволят повысить уровень доверия граждан и эффективность профилактической работы,— отметил начальник департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев.
