Два новых водохранилища построят в Туркестанской области в этом году
Они будут называться «Байдибек-ата» и «Каракуыс».
Строительство двух новых водохранилищ завершится в этом году в Туркестанской области, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, в Туркестанской области близятся к завершению работы по строительству водохранилищ «Байдибек-ата» и «Каракуыс».
Водохранилище «Байдибек-ата» объемом 68 млн м³ строится в Байдибекском районе Туркестанской области, на участке площадью 860 га, в месте слияния рек Балабоген и Улькен-Боген. Длина плотины водохранилища – 1,75 км, высота – 26 м.
Объект будет собирать воду в межвегетационный период а во время вегетации – эффективно направлять дополнительные объемы воды в Богенское водохранилище. К настоящему времени работы по проекту выполнены на 80%.
Для регулирования подачи воды из водохранилища «Байдибек-ата» в Богенское водохранилище строится канал «Саркырама». Объект протяженностью 21,7 км сможет пропускать до 12 м³ воды в секунду, а также обеспечивать поливной водой 2,5 тыс. га орошаемых земель.
Водохранилище «Каракуыс» объемом 1,2 млн м³ строится в Толебийском районе Туркестанской области. Объект позволит обеспечить поливной водой 500 га орошаемых площадей.
Строительно-монтажные работы на обоих водохранилищах будут полностью выполнены до конца текущего года.
«Новые водохранилища позволят обеспечить эффективное использование паводковой и талой воды, что особенно важно в условиях изменения климата. Появится возможность освоить дополнительные орошаемые площади, а также обеспечить безопасное регулирование уровня воды в Богенском водохранилище. По гидрологическим подсчетам, средний годовой приток по реке Боген достигает 165 млн м³. Поэтому важно собрать эту воду и направить ее на нужды местных жителей», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
