Два новых водохранилища построят в Западно-Казахстанской области

В Западно-Казахстанской области проекты строительства Битикского и Жалпакталского водохранилищ получили положительное заключение государственной экспертизы. Еще два действующих водохранилища планируют реконструировать.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Данияр Халин, передает BAQ.KZ.

«Филиалом завершены работы по реконструкции Кировского водохранилища и капитальному ремонту Мамаевского гидроузла. Начата реконструкция Жанибекского магистрального канала и Жайыкбайского канала. Получено положительное заключение госэкспертизы на строительство Битикского и Жалпакталского водохранилищ. Проекты по реконструкции Донгулюкского и Пятимарского водохранилищ проходят государственную экспертизу», - сообщил Данияр Халин.

С начала года в регионе механизированным способом очистили 145 километров каналов и отремонтировали 11 гидротехнических сооружений.

За вегетационный период «Казводхоз» заключил 307 договоров с водопотребителями. По 205 из них предусмотрена подача 41,4 млн кубометров воды на 10,7 тыс. гектаров посевов, лиманов и пастбищ. Еще по 102 договорам на орошение подали 10,1 млн кубометров воды. Площадь полива составила 2092,7 гектара.

В области выявили 14 случаев незаконного использования воды. Нарушителей оштрафовали в общей сложности на 2,5 млн тенге.

По предварительным данным, водосберегающие системы полива сейчас охватывают 12,8 тыс. гектаров, или 97% орошаемых земель Западно-Казахстанской области. План по внедрению таких технологий на 2026 год выполнен полностью.