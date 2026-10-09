Два онлайн-казино в Шымкенте провели через счета 3,1 млрд тенге

В Шымкенте завершили расследование дела о незаконном игорном бизнесе через онлайн-платформы «Bingo-37» и «Lotoboom». Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, потенциальным игрокам через WhatsApp отправляли сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения им создавали аккаунты, передавали логин и пароль, а также реквизиты для перевода денег.

Для приема ставок и выплаты выигрышей использовались банковские счета, оформленные на 14 дропперов.

Следствие также установило, что на доходы от незаконной деятельности организаторы приобрели имущество более чем на 200 млн тенге. В числе покупок – автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton, а также два земельных участка.

Суд приговорил двух человек к четырем годам лишения свободы. Имущество конфисковали в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.