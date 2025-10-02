В аэропорту Ла-Гвардия (Нью-Йорк, США) произошло ЧП с участием двух пассажирских самолетов, передает BAQ.KZ. Об инциденте 2 октября сообщил корреспондент CBS News Крис ван Клив в социальной сети X (ранее Twitter).

По его словам, один из самолетов подруливал к выходу после посадки, когда в него врезалось другое воздушное судно.

"Продюсер CBS News Джоуи Аннунциато находился на борту самолета DL5714. Он сообщает, что они подруливали к выходу на посадку в аэропорту после приземления, когда в них врезался другой региональный самолет Delta", — заявил Крис ван Клив.

По предварительным данным, в результате столкновения у одного из самолетов оторвало крыло. В результате столкновения пострадал один человек, передает ABC News.