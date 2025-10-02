Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
У одного оторвало крыло.
Сегодня, 09:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:42Сегодня, 09:42
123Фото: ingos.ru
В аэропорту Ла-Гвардия (Нью-Йорк, США) произошло ЧП с участием двух пассажирских самолетов, передает BAQ.KZ. Об инциденте 2 октября сообщил корреспондент CBS News Крис ван Клив в социальной сети X (ранее Twitter).
По его словам, один из самолетов подруливал к выходу после посадки, когда в него врезалось другое воздушное судно.
"Продюсер CBS News Джоуи Аннунциато находился на борту самолета DL5714. Он сообщает, что они подруливали к выходу на посадку в аэропорту после приземления, когда в них врезался другой региональный самолет Delta", — заявил Крис ван Клив.
По предварительным данным, в результате столкновения у одного из самолетов оторвало крыло. В результате столкновения пострадал один человек, передает ABC News.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- "Реал" разгромил "Кайрат" в матче ЛЧ в Алматы
- Трагедия на трассе Алматы — Бишкек: восемь жизней унесла страшная авария
- Два метра до катастрофы: береговая линия Алаколя критически приблизилась к базам отдыха
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову