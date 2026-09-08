Два пожилых пешехода погибли под колёсами Chevrolet

Смертельное ДТП произошло на 18-м километре трассы Алматы — Усть-Каменогорск. Автомобиль Chevrolet Cobalt сбил двух пожилых мужчин, которые, по предварительным данным, переходили дорогу в неустановленном месте. Оба пешехода получили тяжёлые травмы и скончались на месте до приезда медиков. За рулём автомобиля находился 37-летний водитель.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту аварии начато досудебное расследование. Для установления всех обстоятельств ДТП назначены необходимые экспертизы. Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции.