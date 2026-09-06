Лесные пожары в Боснии вышли на территорию Хорватии
Сильный ветер способствовал распространению огня, для тушения привлечены военные и авиация.
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Лесные пожары, несколько дней бушующие в разных районах Боснии и Герцеговины, распространились на территорию соседней Хорватии. Об этом сообщает Report.
Одним из наиболее сложных участков остается гора Плешевица вблизи города Бихач. Из-за сильного ветра огонь перекинулся через границу и продолжил распространяться в Хорватии.
К ликвидации возгораний в Боснии и Герцеговине привлечены вертолеты вооруженных сил страны. Авиация оказывает поддержку спасателям в районах Бихача, Калесии, Дрвара и Прозор-Рамы. В наземных работах участвуют около 30 военнослужащих.
Сложная ситуация также сохраняется на горе Радуша в районе Прозор-Рамы. Огонь движется в направлении населенных пунктов. Очаги возгорания зафиксированы также в Мостаре, Конице, Чаплине и других районах.
В Хорватии к тушению пожаров направлены бригады из Госпича и Оточаца, а также сотрудники лесного хозяйства. Работы по ликвидации возгораний продолжаются.
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