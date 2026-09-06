Лесные пожары в Боснии вышли на территорию Хорватии

Лесные пожары, несколько дней бушующие в разных районах Боснии и Герцеговины, распространились на территорию соседней Хорватии. Об этом сообщает Report.

Одним из наиболее сложных участков остается гора Плешевица вблизи города Бихач. Из-за сильного ветра огонь перекинулся через границу и продолжил распространяться в Хорватии.

К ликвидации возгораний в Боснии и Герцеговине привлечены вертолеты вооруженных сил страны. Авиация оказывает поддержку спасателям в районах Бихача, Калесии, Дрвара и Прозор-Рамы. В наземных работах участвуют около 30 военнослужащих.

Сложная ситуация также сохраняется на горе Радуша в районе Прозор-Рамы. Огонь движется в направлении населенных пунктов. Очаги возгорания зафиксированы также в Мостаре, Конице, Чаплине и других районах.

В Хорватии к тушению пожаров направлены бригады из Госпича и Оточаца, а также сотрудники лесного хозяйства. Работы по ликвидации возгораний продолжаются.