Два предприятия по переработке макулатуры появятся в области Абай

В области Абай реализуются два инвестиционных проекта по переработке отходов бумаги. После запуска предприятий их общая мощность составит более 17,5 тыс. тонн макулатуры в год.

Проекты реализуются при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана и направлены на развитие современной системы обращения с отходами. Новые производства позволят увеличить объемы переработки вторичного сырья, снизить нагрузку на полигоны и обеспечить отечественные предприятия необходимыми материалами.

Один из проектов реализует ТОО «Казлеспром LTD». Мощность будущего предприятия составит 2 534 тонны переработки бумажных отходов в год. Стоимость проекта – 316,7 млн тенге.

Сейчас на объекте ведутся работы по газификации и подключению электроснабжения. Проект реализуется по утвержденному графику, а запуск предприятия ожидается в сентябре текущего года.

Еще один проект реализует ТОО «ВостокГофротара». После ввода в эксплуатацию предприятие сможет перерабатывать до 15 тыс. тонн отходов бумаги ежегодно. Стоимость проекта составляет 2 млрд тенге.

На сегодняшний день финансирование проекта полностью освоено. Компания завершает подготовку оборудования к поставке. Первая партия оборудования ожидается в августе, вторая – в сентябре–октябре этого года. Монтаж планируется провести в первом квартале 2027 года, а запуск производства намечен на 2027 год.

Отмечается, что АО «Жасыл даму» за счет средств утилизационного платежа профинансировало 30 проектов общей стоимостью около 116 млрд тенге.

Реализация таких проектов способствует развитию инфраструктуры переработки отходов, сокращению объемов их захоронения и вовлечению вторичного сырья в экономический оборот.