Два складских комплекса в Шымкенте, построенные уже на 70 и 80 процентов, рисковали остановиться из-за истекающих сроков пользования земельными участками. Проекты удалось спасти после вмешательства прокуратуры, передает BAQ.KZ.

Речь идет о строительстве складских комплексов ТОО «ДРЦ Туран» и ТОО «Turkestan Logistic» в Абайском районе города. Общая стоимость двух проектов превышает 2,2 млрд тенге.

Проблема возникла с продлением срока пользования землей. По акту прокурорского надзора оба проекта взяли на прокурорское сопровождение, а сроки действия договоров субаренды продлили.

Сейчас готовность проекта ТОО «ДРЦ Туран» составляет 80%, ТОО «Turkestan Logistic» - 70%. Строительство продолжается без препятствий.

В прокуратуре отмечают, что принятые меры позволили защитить права инвесторов, обеспечить своевременную реализацию проектов и создать условия для открытия новых рабочих мест и развития логистической инфраструктуры города.

Читай также:

20 млрд тенге возвращенных активов направили на медицину и воду в Жамбылской области