Два проекта на 2,2 млрд тенге продолжили в Шымкенте после вмешательства прокуратуры
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Два складских комплекса в Шымкенте, построенные уже на 70 и 80 процентов, рисковали остановиться из-за истекающих сроков пользования земельными участками. Проекты удалось спасти после вмешательства прокуратуры, передает BAQ.KZ.
Речь идет о строительстве складских комплексов ТОО «ДРЦ Туран» и ТОО «Turkestan Logistic» в Абайском районе города. Общая стоимость двух проектов превышает 2,2 млрд тенге.
Проблема возникла с продлением срока пользования землей. По акту прокурорского надзора оба проекта взяли на прокурорское сопровождение, а сроки действия договоров субаренды продлили.
Сейчас готовность проекта ТОО «ДРЦ Туран» составляет 80%, ТОО «Turkestan Logistic» - 70%. Строительство продолжается без препятствий.
В прокуратуре отмечают, что принятые меры позволили защитить права инвесторов, обеспечить своевременную реализацию проектов и создать условия для открытия новых рабочих мест и развития логистической инфраструктуры города.
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