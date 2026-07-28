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  • Два проекта на 2,2 млрд тенге продолжили в Шымкенте после вмешательства прокуратуры

Два проекта на 2,2 млрд тенге продолжили в Шымкенте после вмешательства прокуратуры

28 Июля 2026, 16:15
АВТОР
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chursinov artem 28 Июля 2026, 16:15
28 Июля 2026, 16:15
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Фото: chursinov artem

Два складских комплекса в Шымкенте, построенные уже на 70 и 80 процентов, рисковали остановиться из-за истекающих сроков пользования земельными участками. Проекты удалось спасти после вмешательства прокуратуры, передает BAQ.KZ.

Речь идет о строительстве складских комплексов ТОО «ДРЦ Туран» и ТОО «Turkestan Logistic» в Абайском районе города. Общая стоимость двух проектов превышает 2,2 млрд тенге.

Проблема возникла с продлением срока пользования землей. По акту прокурорского надзора оба проекта взяли на прокурорское сопровождение, а сроки действия договоров субаренды продлили.

Сейчас готовность проекта ТОО «ДРЦ Туран» составляет 80%, ТОО «Turkestan Logistic» - 70%. Строительство продолжается без препятствий.

В прокуратуре отмечают, что принятые меры позволили защитить права инвесторов, обеспечить своевременную реализацию проектов и создать условия для открытия новых рабочих мест и развития логистической инфраструктуры города.

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