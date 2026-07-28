20 млрд тенге возвращенных активов направили на медицину и воду в Жамбылской области

В селе Караой Таласского района Жамбылской области впервые за 90 лет построили водопровод. Работы стали возможны благодаря возвращенным государству активам, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Из Специального государственного фонда на развитие здравоохранения и водоснабжения региона выделено свыше 20 млрд тенге.

В Кордайском, Таласском и Меркенском районах введены в эксплуатацию два новых врачебных амбулаторных пункта, а также после капитального ремонта открыта одна больница. Доступ к качественной медицинской помощи получили более 85 тысяч жителей региона, в том числе около 5 тысяч человек из отдаленных населенных пунктов.

В селах Улкен Сулутор, Сулутор и Коктобе Кордайского района открыта новая врачебная амбулатория. Ранее жители получали помощь в здании, построенном в 1960 году. Теперь около 3 тысяч жителей этих труднодоступных сел, где зимой нередко затруднено сообщение с районным центром, могут получать медицинскую помощь на месте.

В сфере водоснабжения завершено строительство 15 объектов. Качественной питьевой водой обеспечены 28 тысяч жителей Тараза и семи районов области, Жамбылского, Байзакского, Таласского, Шуского, Мойынкумского, Кордайского и района имени Т. Рыскулова.

Сейчас продолжается реализация еще восьми проектов водоснабжения и двух объектов здравоохранения. Один из них строительство новой системы водоснабжения в селе Карасай батыр. Общая стоимость проекта около 2,5 млрд тенге, из них 1,9 млрд тенге выделено из Специального государственного фонда. После завершения строительства качественным водоснабжением будут обеспечены около 2,5 тысячи жителей села.

Строительство объектов и целевое использование выделенных средств находятся на постоянном контроле прокуратуры области.

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