Сотрудники полиции выявили нарушение в ходе ночного патрулирования - оба участника инцидента находились в нетрезвом состоянии, передает BAQ.kz.

Инцидент произошел на улице Академика Чокина. Полицейские остановили автомобиль Lada-21144, за рулем которого находился 24-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Как выяснилось, владелец автомобиля находился на пассажирском сиденье и также был нетрезв. Несмотря на это, он передал управление машиной своему знакомому, который находился в таком же состоянии.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя у обоих мужчин.

В отношении нарушителей составлены административные материалы, которые направлены в суд для принятия решения.

По данным полиции, с начала года в регионе выявлено около 300 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

В Департамент полиции Павлодарской области напомнили, что передача управления автомобилем пьяному человеку является таким же серьезным нарушением, как и вождение в нетрезвом виде.

Правоохранители призывают водителей соблюдать правила и не подвергать опасности себя и окружающих.