В Зерендинском районе Акмолинской области произошло редкое для современных реалий событие — два аула сельского округа имени Каная би по собственной инициативе полностью отказались от употребления и продажи алкоголя, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Результат не заставил себя ждать: уже третий год в этих населённых пунктах не зафиксировано ни одного преступления, конфликта в семье или даже случая мелкого правонарушения.

Инициатива началась с программы "Зиялы қауым", предложенной сотрудниками полиции и поддержанной жителями, общественниками и местной администрацией. Аким сельского округа Медет Акмагамбетов отметил, что решение отказаться от алкоголя было принято самими сельчанами. "Люди осознали, что здоровая и безопасная среда начинается с личного выбора", – подчеркнул он.

Особенность этой инициативы в том, что она идет снизу — от самих граждан, а не является обязательным предписанием. При этом эффект заметен: улучшилась атмосфера в семьях, вырос интерес к спорту и досуговым мероприятиям, а местная молодежь вовлечена в позитивную социальную активность.

Начальник местной полицейской службы Ернар Садырбаев сообщил, что в курортном районе уже 11 сел отказались от торговли алкоголем. И это число растет: все больше жителей других населённых пунктов выражают желание присоединиться к трезвому движению.

По словам местных жителей, отказ от алкоголя стал не просто моральным выбором, но и фактором устойчивого развития. "Сельчане стали чаще собираться на спортивные турниры, проводить культурные вечера, а вместо уличных ссор теперь — семейные пикники и детский смех", — делится участница инициативной группы.