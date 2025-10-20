В Павлодарской области возбуждено уголовное дело по фактам двух серьезных ДТП, в которых пострадали и погибли люди, передает BAQ.KZ.

Первое происшествие случилось 19 октября на автодороге "Атамекен-Курчатов" в 4 километрах от села Курколь. Водитель автомобиля Chery Tiggo 7 Pro, не выбрав безопасную скорость движения, столкнулся с задней частью машины Lada-21214. В результате аварии водитель Chery погиб, а пассажир получил травмы. Обстоятельства и причины случившегося выясняются в ходе расследования.

Второе ДТП произошло так же 19 октября, на автодороге "Кенжеколь-Аксу" вблизи села Карабай. Водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Honda Odyssey. В этом происшествии погиб пассажир одного из транспортных средств.

Департамент полиции напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, контроле скорости и технического состояния автомобилей, особенно на участках с интенсивным движением, чтобы избежать подобных трагедий. Расследования по обоим случаям продолжаются.