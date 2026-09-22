Два телефона пытались провезти в колонии в колесе автомобиля
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В Карагандинской области сотрудники учреждения уголовно-исполнительной системы обнаружили два мобильных телефона, спрятанных в колесе автомобиля. Устройства пытались провезти на режимную территорию, сообщили в ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау.
Инцидент произошел в учреждении №29. Автомобиль заезжал на территорию станции технического обслуживания, расположенной при учреждении.
Во время досмотра сотрудники контрольно-пропускного пункта обнаружили два мобильных телефона, спрятанных в заднем колесе машины.
На место вызвали следственно-оперативную группу. По факту попытки провоза запрещенных предметов проводится расследование.
В ДУИС отметили, что сотрудники продолжают работу по предотвращению попадания запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений.
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