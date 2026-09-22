Два телефона пытались провезти в колонии в колесе автомобиля

В Карагандинской области сотрудники учреждения уголовно-исполнительной системы обнаружили два мобильных телефона, спрятанных в колесе автомобиля. Устройства пытались провезти на режимную территорию, сообщили в ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау.

Инцидент произошел в учреждении №29. Автомобиль заезжал на территорию станции технического обслуживания, расположенной при учреждении.

Во время досмотра сотрудники контрольно-пропускного пункта обнаружили два мобильных телефона, спрятанных в заднем колесе машины.

На место вызвали следственно-оперативную группу. По факту попытки провоза запрещенных предметов проводится расследование.

В ДУИС отметили, что сотрудники продолжают работу по предотвращению попадания запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений.