Два трамвая столкнулись в Нидерландах: пострадали 15 человек

В Роттердаме на мосту Эразма столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали 15 человек, один из них получил серьезные травмы.

Как передают нидерландские медиа, об этом сообщили региональная служба безопасности Нидерландов и местные власти.

Пять пострадавших были госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана на месте.

Первоначально экстренные службы сообщали о 18 пострадавших и двух людях с тяжелыми травмами, однако позже уточнили информацию: число пострадавших снижено до 15, при этом серьезные травмы получил один человек.