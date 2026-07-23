Два трамвая столкнулись в Нидерландах: пострадали 15 человек
В результате столкновения один из трамваев сошел с рельсов.
23 Июля 2026, 00:36
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23 Июля 2026, 00:3623 Июля 2026, 00:36
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В Роттердаме на мосту Эразма столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали 15 человек, один из них получил серьезные травмы.
Как передают нидерландские медиа, об этом сообщили региональная служба безопасности Нидерландов и местные власти.
Пять пострадавших были госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана на месте.
Первоначально экстренные службы сообщали о 18 пострадавших и двух людях с тяжелыми травмами, однако позже уточнили информацию: число пострадавших снижено до 15, при этом серьезные травмы получил один человек.
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