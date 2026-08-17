Два центра для детей с аутизмом откроют в Карагандинской области

В Карагандинской области расширят помощь детям с особыми образовательными потребностями. В регионе планируют открыть два центра поддержки детей с аутизмом, а до конца 2026 года во всех организациях образования должны создать необходимые условия для детей с инвалидностью. Об этом сообщили в акимате области.

Центр в Шахтинске

Одним из ключевых проектов станет Центр поддержки детей с аутизмом в Шахтинске. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил обеспечить его запуск до конца года.

Центр должен объединить педагогическую, медицинскую и социальную помощь. Получать поддержку смогут дети не только из Шахтинска, но также из Сарани и Абайского района.

Всего в регионе планируется открыть два центра для поддержки детей с аутизмом.

Кроме того, будет расширен охват службой ранней помощи «Уақыт мүмкіндіктері».

364 ребенка смогли перейти с домашнего обучения в школы

Сейчас специальной психолого-педагогической поддержкой в Карагандинской области охвачено 92% детей с особыми образовательными потребностями.

В Караганде и Шетском районе действуют кабинеты коррекции. Благодаря созданию необходимых условий 364 ребенка, которые раньше обучались на дому, смогли перейти на обучение в школы.

С нового учебного года также появятся еще шесть центров на базе психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК).

Изменения затронут и школу-интернат №4 в Караганде. Ее реорганизуют в специальную школу-интернат №11, рассчитанную на 130 мест.

В колледже начнут готовить педагогов-ассистентов

Одновременно в регионе намерены увеличить количество профильных специалистов.

В Карагандинском высшем гуманитарном колледже открывается новая специальность – «педагог-ассистент». До конца года повышение квалификации должны пройти около 800 уже работающих специалистов.

В школах появится курс «Личная безопасность»

Еще одно направление связано с безопасностью школьников. В образовательных учреждениях усилят работу педагогов-психологов и введут курс «Личная безопасность».

На занятиях школьников будут учить распознавать потенциально опасные ситуации и правильно действовать при возникновении угроз. Отдельное внимание планируется уделять профилактике буллинга и кибербуллинга.

До конца 2026 года власти региона также намерены обеспечить необходимые условия для детей с инвалидностью во всех организациях образования области.