Два туриста едва не замерзли в горах Алматы на высоте 2600 метров

В Карасайском районе, в районе поляны «Терра», на высоте 2600 метров спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь двум туристам.

Молодые люди 2003 и 2004 годов рождения поднялись в горную местность, однако из-за низкой температуры воздуха замёрзли и не смогли самостоятельно спуститься.

Спасатели благополучно сопроводили обоих туристов до экологического поста. В медицинской помощи они не нуждались, после чего самостоятельно отправились домой.