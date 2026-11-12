Два туриста едва не замерзли в горах Алматы на высоте 2600 метров
Спасатели помогли туристам.
12 Ноября 2026, 23:34
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12 Ноября 2026, 23:3412 Ноября 2026, 23:34
185Фото: Скриншот видео
В Карасайском районе, в районе поляны «Терра», на высоте 2600 метров спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь двум туристам.
Молодые люди 2003 и 2004 годов рождения поднялись в горную местность, однако из-за низкой температуры воздуха замёрзли и не смогли самостоятельно спуститься.
Спасатели благополучно сопроводили обоих туристов до экологического поста. В медицинской помощи они не нуждались, после чего самостоятельно отправились домой.
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