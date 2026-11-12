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  • Два туриста едва не замерзли в горах Алматы на высоте 2600 метров

Два туриста едва не замерзли в горах Алматы на высоте 2600 метров

Спасатели помогли туристам.

12 Ноября 2026, 23:34
АВТОР
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Скриншот видео 12 Ноября 2026, 23:34
12 Ноября 2026, 23:34
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Фото: Скриншот видео

В Карасайском районе, в районе поляны «Терра», на высоте 2600 метров спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь двум туристам.

Молодые люди 2003 и 2004 годов рождения поднялись в горную местность, однако из-за низкой температуры воздуха замёрзли и не смогли самостоятельно спуститься.

Спасатели благополучно сопроводили обоих туристов до экологического поста. В медицинской помощи они не нуждались, после чего самостоятельно отправились домой.

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