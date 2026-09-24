Два укола решили финал: казахстанский шпажист завоевал серебро Азиадских игр

19-летний казахстанский шпажист Кирилл Проходов стал серебряным призером XX летних Азиатских игр, которые проходят в японских городах Айти и Нагоя.

В финале индивидуального турнира по фехтованию на шпагах казахстанец встретился с японцем Коки Кано – двукратным олимпийским чемпионом.

Поединок получился напряженным. Проходов уступил со счетом 13:15, а судьбу золотой медали решили всего два укола.

Коки Кано является олимпийским чемпионом Токио-2020 в командном турнире и Парижа-2024 в личном первенстве. На Олимпиаде в Париже японский спортсмен также завоевал серебряную медаль в командных соревнованиях.

Как Проходов дошел до финала

На пути к медали 19-летний казахстанец провел несколько сложных поединков.

В 1/8 финала он одержал победу над Илу Гастоном Гийемо из Китайского Тайбэя – 15:14.

Затем Проходов уверенно обыграл двукратного чемпиона Азии Лань Минхао из Китая со счетом 15:7.

Уже побеждал Кано

Для Проходова это не первая встреча с титулованным японским шпажистом.

В 2026 году казахстанец стал чемпионом Азии в командной шпаге. В финале континентального первенства сборная Казахстана победила Японию, а в одном из ключевых противостояний Проходов обыграл Коки Кано со счетом 9:5.

Серебряная медаль Азиатских игр стала одним из главных достижений 19-летнего казахстанского фехтовальщика.