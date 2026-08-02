Два вертолета столкнулись во время тушения пожаров в Греции

В Греции во время тушения лесных пожаров столкнулись два вертолета. Инцидент произошел в районе Псата к западу от Афин, сообщили местные власти. После аварии к месту происшествия были направлены спасательные службы для поиска и эвакуации экипажей. По данным греческой газеты Kathimerini, экипаж одного из вертолетов удалось спасти.

Пострадавших доставляют в больницу. Судьба людей, находившихся на борту второго воздушного судна, пока неизвестна — поисково-спасательная операция продолжается.

Спасательные отряды были немедленно мобилизованы для обнаружения экипажей и оказания им помощи, — сообщили в пожарной службе Греции.

По информации властей, оба вертолета вылетели с военной авиабазы Элевсин. Столкновение произошло во время борьбы с масштабными лесными пожарами, которые за несколько дней уничтожили более 12 тысяч гектаров территории. Для тушения огня задействованы сотни пожарных.