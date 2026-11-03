Два вертолёта столкнулись в Непале: один человек погиб, ещё один пострадал

На востоке Непала произошла авария с участием двух вертолётов. В результате столкновения погиб один человек, ещё один получил травмы. Об этом сообщает издание India Today.

По предварительным данным, воздушные суда пытались приземлиться на вертолётной площадке в районе Солукхумбу, когда произошло столкновение.

Как уточняет издание, погибшим оказался 47-летний гражданин Индии. Ранения получил 53-летний гражданин Новой Зеландии индийского происхождения.

Вертолёты, принадлежавшие компаниям Fishtail Air и Air Dynasty, после столкновения упали на землю. В непосредственной близости находились туристы, однако им удалось своевременно покинуть опасную зону.

В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия. На месте продолжаются спасательные работы.