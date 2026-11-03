Два вертолёта столкнулись в Непале: один человек погиб, ещё один пострадал
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На востоке Непала произошла авария с участием двух вертолётов. В результате столкновения погиб один человек, ещё один получил травмы. Об этом сообщает издание India Today.
По предварительным данным, воздушные суда пытались приземлиться на вертолётной площадке в районе Солукхумбу, когда произошло столкновение.
Как уточняет издание, погибшим оказался 47-летний гражданин Индии. Ранения получил 53-летний гражданин Новой Зеландии индийского происхождения.
Вертолёты, принадлежавшие компаниям Fishtail Air и Air Dynasty, после столкновения упали на землю. В непосредственной близости находились туристы, однако им удалось своевременно покинуть опасную зону.
В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия. На месте продолжаются спасательные работы.
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