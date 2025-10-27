Два военных борта США потерпели крушение в Южно-Китайском море
Военные начали расследование обстоятельств крушений.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Южно-Китайском море произошли два инцидента с участием американских военных воздушных судов — истребителя и вертолета ВМС США, об этом заявила пресс-служба Тихоокеанского флота США в социальной сети Х, передаёт BAQ.KZ.
По информации ведомства, 26 октября около 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk потерпел крушение во время выполнения плановых операций с борта авианосца USS Nimitz. Спустя полчаса, в 15:15, в том же районе упал истребитель F/A-18F Super Hornet.
Все члены экипажей успели катапультироваться и были оперативно спасены.
"Все участвовавшие в инциденте лица находятся в безопасности и стабильном состоянии", — отметили в Тихоокеанском флоте США.
Причины обоих происшествий устанавливаются.
from the aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68). Search and rescue assets assigned to Carrier Strike Group 11 safely recovered all three crew members.— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025
Following the incident, separately, at 3:15 p.m., an F/A-18F Super Hornet fighter assigned to the “Fighting Redcocks”
Самое читаемое
- Более 460 тонн продукции привезли на финальную ярмарку в Астане
- "Золото за Казахстан!" Боец Санжар Картай победил на юношеских Азиатских играх в Бахрейне
- Мотоциклист погиб при столкновении с лошадью в Актау
- Казахстанские легкоатлеты завоевали ещё две медали на юношеской Азиаде в Бахрейне
- Пятое "золото" на юношеских Азиатских играх в Бахрейне завоевал Казахстан