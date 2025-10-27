  • 27 Октября, 10:23

Два военных борта США потерпели крушение в Южно-Китайском море

Военные начали расследование обстоятельств крушений.

Фото: Report

В Южно-Китайском море произошли два инцидента с участием американских военных воздушных судов — истребителя и вертолета ВМС США, об этом заявила пресс-служба Тихоокеанского флота США в социальной сети Х, передаёт BAQ.KZ.

По информации ведомства, 26 октября около 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk потерпел крушение во время выполнения плановых операций с борта авианосца USS Nimitz. Спустя полчаса, в 15:15, в том же районе упал истребитель F/A-18F Super Hornet.

Все члены экипажей успели катапультироваться и были оперативно спасены.

"Все участвовавшие в инциденте лица находятся в безопасности и стабильном состоянии", — отметили в Тихоокеанском флоте США.

Причины обоих происшествий устанавливаются.

