Два выстрела у ресторана обернулись для жителя Семея пятью сутками ареста

В Семее 23-летнего мужчину арестовали на пять суток после стрельбы возле ресторана, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел 23 сентября около 02:00 на улице Момышулы.

По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и дважды выстрелил в воздух из сигнального пистолета.

Сотрудники полиции установили его личность и доставили в отдел.

В отношении мужчины приняли меры сразу по нескольким нарушениям. Речь идет о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелком хулиганстве и нарушении тишины.

Суд назначил ему пять суток административного ареста.

В полиции напомнили, что подобные действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан, влекут ответственность по закону.