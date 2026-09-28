Два выстрела у ресторана обернулись для жителя Семея пятью сутками ареста
28 Сентября 2026, 15:15
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28 Сентября 2026, 15:1528 Сентября 2026, 15:15
125Фото: polisia.kz
В Семее 23-летнего мужчину арестовали на пять суток после стрельбы возле ресторана, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошел 23 сентября около 02:00 на улице Момышулы.
По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и дважды выстрелил в воздух из сигнального пистолета.
Сотрудники полиции установили его личность и доставили в отдел.
В отношении мужчины приняли меры сразу по нескольким нарушениям. Речь идет о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелком хулиганстве и нарушении тишины.
Суд назначил ему пять суток административного ареста.
В полиции напомнили, что подобные действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан, влекут ответственность по закону.
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