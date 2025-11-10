10 ноября в поселке Жибек Жолы Акмолинской области произошли два взрыва отопительных котлов, передает BAQ.KZ.

Первый случай произошёл в частном жилом доме, в пристроенной котельной на площади 10 кв. м. В результате пострадал мужчина 1974 года рождения, которому была оказана медицинская помощь: ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рваную рану головы. После обследования пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение.

В тот же день в одном из ТОО того же поселка также произошёл разрыв котла, однако обошлось без пострадавших.

На место происшествий выехали силы реагирования отдела по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района и аварийная команда поселка. В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению причин взрывов.

Сотрудники ОЧС и полиции продолжают работать на месте для обеспечения безопасности жителей.