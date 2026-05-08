Два закона перестанут действовать после перехода к Курултаю

Депутат Мажилис Парламента Республики Казахстан Айдос Сарым представил проект Конституционного закона "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", передает BAQ.KZ.

По словам депутата, современный Курултай не является восстановлением исторической модели, а представляет собой новый институт государственной власти.

"Современный курултай не означает восстановление старого курултая. Современный курултай приобретает новое значение как высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть, и становится современным институтом представительства, входящим в конституционную систему публичной власти", - заявил Сарым.

Курултай будет состоять из 145 депутатов

Согласно законопроекту, Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе. Срок полномочий депутатов составит пять лет.

Айдос Сарым отметил, что многие страны переходят к подобным моделям, поскольку они позволяют более полно отражать общественные процессы.

"Во многих странах переход к однопалатному парламенту связан со стремлением повысить открытость законодательного процесса и политическую ответственность", - подчеркнул депутат.

По его словам, однопалатная система позволит сократить институциональную инерцию, поскольку законопроекты будут рассматриваться в одном органе.

"Это делает политический процесс более понятным для общества и усиливает персональную и партийную ответственность депутатов курултая", - отметил он.

Курултай станет правопреемником Парламента

Законопроект определяет место Курултая в системе государственной власти, его функции, принципы формирования и порядок осуществления законодательного процесса.

Документ также регулирует взаимодействие Курултая с правительством, закрепляет статус депутатов, их права и обязанности, а также вопросы формирования парламентского большинства и оппозиции.

Кроме того, в проекте содержится норма о том, что Курултай станет правопреемником Парламента Республики Казахстан.

Если закон будет принят, все законопроекты, внесенные в Мажилис, будут рассматриваться уже Курултаем в соответствии с новым конституционным законом и его регламентом.

Когда закон может вступить в силу

Согласно проекту, закон должен вступить в силу с 1 июля 2030 года.

В связи с этим утратят силу:

Конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" от 16 октября 1995 года;

Закон "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан" от 27 мая 1997 года.

В завершение Айдос Сарым призвал депутатов поддержать представленный законопроект.