В столице ограничат проезд возле «Астана Арены»

7 мая в Астане из-за праздничного концерта ко Дню защитника Отечества временно перекроют дороги в районе «Астана Арены», передает BAQ.kz.

Движение транспорта ограничат со стороны Ледового дворца «Алау» и велотрека «Сарыарка». Проезд будет закрыт с 9:00 утра и до завершения мероприятия.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные неудобства и заторы.