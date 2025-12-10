В марокканском городе Фес в результате обрушения двух соседних четырёхэтажных жилых домов погибли 19 человек, ещё 16 получили травмы различной степени тяжести, передает BAQ.KZ со ссылкой на Hespress.

Об этом сообщили местные власти префектуры Феса, отметив, что данные носят предварительный характер. Трагедия произошла в ночь с вторника на среду, с 9 на 10 декабря.

По информации властей, обрушившиеся здания находились в городском районе Аль-Массира, в квартале Аль-Мустакбаль. В домах проживали восемь семей, которые в момент происшествия находились внутри своих квартир.

Как сообщает издание Hespress AR, сразу после поступления сигнала на место трагедии прибыли представители местных и силовых структур, а также службы гражданской защиты. Спасатели незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам, разбирая завалы и оказывая помощь пострадавшим.

Работы на месте продолжаются, поскольку под обломками могут оставаться люди. Причины обрушения пока официально не названы, проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.