В Египте, в городе Гиза, проходит международный турнир IBSA Judo Grand Prix – 2025, в котором участвуют одиннадцать спортсменов из Казахстана. В первый день престижного соревнования наши парадзюдоисты завоевали два золота и два серебра, передаёт BAQ.KZ.

В весовой категории J1-52 кг Альфия Тлеккабыл провела три поединка и во всех одержала чистые победы, став обладательницей "золота".

В категории J2-81 кг сразу два казахстанца встретились в финале. В решающей схватке Бексултан Кулмырза завоевал золотую медаль, а Галымжан Смагулулы стал серебряным призёром.

В весе J1-81 кг в финал вышел ещё один представитель Казахстана — Ергали Шамей. В решающем поединке он уступил сопернику из Германии и завоевал "серебро".

В весовой категории J1-70 кг выступили Аслан Нурдаулетов и Темир Ташкенов, однако, несмотря на достойную борьбу, им не удалось попасть в число призёров.

"Во второй день соревнований на татами выйдут ещё пять казахстанских парадзюдоистов. Гран-при в Гизе является одним из ключевых турниров, на котором разыгрываются рейтинговые очки для участия в Паралимпийских играх 2028 года", — рассказал главный тренер сборной по пара дзюдо Жандос Киянов.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из 27 стран мира.