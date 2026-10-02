Два золота за один день: Айбек Оралбай вслед за Сабырханом стал чемпионом Азиады

Двенадцать лет казахстанский бокс ждал золота Азиатских игр, а в финальный день турнира в Японии получил сразу два. Вслед за Тореханом Сабырханом чемпионом Азиады стал капитан сборной, супертяжеловес Айбек Оралбай.

В финале весовой категории свыше 90 кг чемпион мира встретился со своим принципиальным соперником Жахонгиром Зокировым из Узбекистана. С первого гонга никто не собирался уступать центр ринга, боксеры сразу пошли на размен ударами.

Точнее бил Оралбай. По ходу боя преимущество было на его стороне, и судьи единогласно отдали победу казахстанцу, 5:0.

Этот счет стал для Оралбая визитной карточкой турнира. В четвертьфинале он победил кыргызстанца Мирзакира Кошалиева, в полуфинале индийца Нарендера, оба раза 5:0. За всю Азиаду он не отдал соперникам ни одного судейского голоса.

Победа Оралбая стала для сборной Казахстана одиннадцатой золотой медалью на Играх в Аичи и Нагое, сообщили в Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК. Боксерский турнир на этом завершился.

Два чемпионских титула в Японии показывают, что казахстанская школа бокса снова набирает силу. В последние годы в стране совершенствуют систему подготовки сборной и резерва, усиливают научное и медико-биологическое сопровождение спортсменов.

Свой путь Оралбай прошел по следам легенд. Чемпионами Азиатских игр в этом весе становились казахстанцы Мухтархан Дильдабеков в 1998 году в Таиланде и Иван Дычко в 2014 году в Южной Корее.

Азиатские игры в Аичи и Нагое продлятся до 4 октября.