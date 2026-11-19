Казахстанские борцы греко-римского стиля дважды поднялись на высшую ступень пьедестала международного турнира в Таиланде. Золотой почин сборной сделали Данияр Канагатбек и Еркебулан Анапия, не оставившие соперникам первое место в своих весовых категориях.

Данияр Канагатбек стал победителем соревнований в весе до 72 килограммов, а Еркебулан Анапия завоевал золото в категории до 82 килограммов.

Турнир проходит в городе Сирача и объединяет представителей разных видов борьбы. Соревнования продлятся до 22 ноября, поэтому у казахстанской сборной еще есть возможность пополнить медальную копилку.