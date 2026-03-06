Двадцать иностранцев незаконно работающих в Шымкенте выявила полиция
В Министерстве внутренних дел рассказали подробности операции.
Предприниматель незаконно использовал иностранную рабочую силу в Шымкенте, передает BAQ.kz.
Подробности рассказали в МВД РК. Во время оперативно-профилактического мероприятия полицейские на одном из объектов бизнеса обнаружили сразу 20 иностранных граждан, которые работали без разрешительных документов, нарушив миграционное законодательство.
"По данному факту в отношении нарушителей собраны материалы, которые направлены в административный суд. Кроме того, руководитель объекта предпринимательства привлечен к ответственности за использование нелегальных трудовых иммигрантов", - говорится в сообщении.
Всего же после проверки стражи порядка установили свыше 100 фактов нарушения правил въезда, выезда и пребывания на территории Казахстана. По каждому факту приняты соответствующие меры.
Полицейские напоминают, что соблюдение миграционного законодательства является обязательным как для иностранных граждан, так и для работодателей, кто собирается сотрудничать с ними в рабочих процессах. Нарушение установленных правил влечет предусмотренную законом ответственность.
