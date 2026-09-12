Двадцать три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом на севере Турции

По меньшей мере 23 человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса с малотоннажным грузовиком в районе Шебинкарахисар турецкой провинции Гиресун, сообщает агентство «Анадолу».

После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. От силы удара грузовик перевернулся.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Всех 23 пострадавших, включая водителей, доставили в Государственную больницу Шебинкарахисара.

По предварительным данным, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.