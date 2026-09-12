Двадцать три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом на севере Турции
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
12 Сентября 2026, 10:29
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12 Сентября 2026, 10:2912 Сентября 2026, 10:29
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По меньшей мере 23 человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса с малотоннажным грузовиком в районе Шебинкарахисар турецкой провинции Гиресун, сообщает агентство «Анадолу».
После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. От силы удара грузовик перевернулся.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Всех 23 пострадавших, включая водителей, доставили в Государственную больницу Шебинкарахисара.
По предварительным данным, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
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