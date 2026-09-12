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Двадцать три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом на севере Турции

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

12 Сентября 2026, 10:29
АВТОР
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12 Сентября 2026, 10:29
12 Сентября 2026, 10:29
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По меньшей мере 23 человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса с малотоннажным грузовиком в районе Шебинкарахисар турецкой провинции Гиресун, сообщает агентство «Анадолу».

После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. От силы удара грузовик перевернулся.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Всех 23 пострадавших, включая водителей, доставили в Государственную больницу Шебинкарахисара.

По предварительным данным, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

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