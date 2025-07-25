Две аварии с участием Toyota Alphard унесли жизни 10 человек за двое суток
Смертельные ДТП в Жамбылской и Алматинской областях.
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Национальная компания "КазАвтоЖол" сообщила о двух крупных дорожно-транспортных происшествиях, произошедших 24 и 25 июля 2025 года на автодорогах республиканского значения. В результате столкновений с участием автомобилей Toyota Alphard и спецтехники погибли 10 человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, передает BAQ.KZ.
Первая авария произошла 24 июля в 09:40 в Мойынкумском районе Жамбылской области, на 451-м км трассы "Астана – Караганда – Алматы". По предварительной версии, водитель Toyota Alphard не соблюдал скоростной режим и дистанцию, в результате чего столкнулся с экскаватором-погрузчиком. Четверо человек погибли, двое — госпитализированы.
Вторая трагедия произошла 25 июля в 10:15 вблизи села Самсы Алматинской области, на 81+500 км автодороги KAZ-06. На участке велись дорожные работы с выставленными временными знаками. Водитель Toyota Alphard попытался обогнать большегруз по правой полосе, выехал на огражденный участок и врезался в спецтехнику. В результате погибли шесть человек, включая одного сотрудника дорожной службы. Два человека получили ранения.
В обоих случаях предварительной причиной аварий называется превышение скорости и нарушение правил обгона.
Компания "КазАвтоЖол" выразила соболезнования семьям погибших и призвала водителей к соблюдению Правил дорожного движения:
"Безопасность на дороге — это наша общая задача", — отметили в компании.
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