Национальная компания "КазАвтоЖол" сообщила о двух крупных дорожно-транспортных происшествиях, произошедших 24 и 25 июля 2025 года на автодорогах республиканского значения. В результате столкновений с участием автомобилей Toyota Alphard и спецтехники погибли 10 человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, передает BAQ.KZ.

Первая авария произошла 24 июля в 09:40 в Мойынкумском районе Жамбылской области, на 451-м км трассы "Астана – Караганда – Алматы". По предварительной версии, водитель Toyota Alphard не соблюдал скоростной режим и дистанцию, в результате чего столкнулся с экскаватором-погрузчиком. Четверо человек погибли, двое — госпитализированы.

Вторая трагедия произошла 25 июля в 10:15 вблизи села Самсы Алматинской области, на 81+500 км автодороги KAZ-06. На участке велись дорожные работы с выставленными временными знаками. Водитель Toyota Alphard попытался обогнать большегруз по правой полосе, выехал на огражденный участок и врезался в спецтехнику. В результате погибли шесть человек, включая одного сотрудника дорожной службы. Два человека получили ранения.

В обоих случаях предварительной причиной аварий называется превышение скорости и нарушение правил обгона.

Компания "КазАвтоЖол" выразила соболезнования семьям погибших и призвала водителей к соблюдению Правил дорожного движения: