Аянат Жумагали прокомментировала завоевание двух бронзовых медалей на Исламских играх солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Спортсменка завоевала две бронзовые медали в весовой категории до 77 килограммов.

Жумагали заняла третье место в упражнении “толчок”, подняв вес 128 килограммов, а также стала бронзовым призёром в сумме двоеборья с результатом 221 килограмм.

В упражнении “рывок” казахстанская атлетка показала достойный результат — 93 килограмма, что позволило ей занять пятое место.

"В целом, мы были хорошо подготовлены, полностью готовы, и на самом деле рассчитывали на еще большие победы. Но пока судьба распорядилась так, сегодня результаты такие", - сказала спортсменка.

Аянат Жумагали отметила, что толчок дался ей легче, чем рывок. По ее словам, можно было показать и более высокий результат, однако в целом она осталась довольна своим выступлением.

Спортсменка выступала в своей привычной весовой категории. Как рассказала Аянат, на тренировках она поднимает от 95 до 130 килограммов. В рывке, по ее мнению, еще есть над чем работать. Попытка на 130 килограммов была, но немного не получилось реализовать ее так, как планировала.

По словам Жумагали, соревнования прошли хорошо, она была в неплохой форме, однако немного не хватило подготовки. При этом спортсменка подчеркнула, что травм, к счастью, не было — все прошло без повреждений.