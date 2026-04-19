Две девушки застряли в болотистой местности в Караганде

В Караганде, в районе им. Казыбек би, за гаражным массивом поступило сообщение о том, что две девушки 2010 и 2013 годов рождения застряли в болотистой местности, передает BAQ.KZ.

По словам девушек, они решили сократить путь и оказались в труднопроходимом участке.

На место оперативно прибыли силы оперативно-спасательного отряда МЧС. В ходе проведённых работ девушки были извлечены из болотистой местности и доставили их по месту проживания.

Пострадавших нет, медицинская помощь не потребовалась.