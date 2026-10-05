Две дороги почти за 282 млрд тенге строят в Кызылординской области

В Кызылординской области одновременно строят объездную дорогу областного центра и участок трассы Кызылорда - Саксаульск. Общая стоимость двух проектов составляет 281,8 млрд тенге.

Оба объекта рассчитаны до 2029 года и финансируются за счет средств Исламского банка развития.

Объезд Кызылорды обойдется в 39,5 млрд тенге

Новая объездная дорога Кызылорды в направлении Кызылорда - Актобе будет протяженностью 25,8 километра.

Стоимость контракта составляет 39,5 млрд тенге. Генеральным подрядчиком выступает ТОО «Кыран», проектировщиком ТОО «Семдорпроект».

Сейчас на объекте работают 150 человек и 85 единиц спецтехники.

Необходимость расширения направления Кызылорда - Актобе ранее отмечал Глава государства.

«Участок между Кызылордой и Актобе узкий, там часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Я ранее давал поручение расширить эту дорогу. В этом году начнется строительство новой четырехполосной магистрали в этом направлении», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Национального курултая.

Еще 242,3 млрд тенге направят на трассу до Саксаульска

Второй крупный проект касается дороги Кызылорда - Саксаульск протяженностью 130,8 километра.

Ее строительство оценивается в 242,3 млрд тенге. Генеральный подрядчик ТОО «Integra Construction KZ», субподрядчик ТОО «Элит Строй Комплект».

На стройке задействованы 70 рабочих и 43 единицы спецтехники.

В августе был дан старт строительству дорог Кызылорда - Саксаульск, Улгайсын - Саксаульск и Бейнеу - Саксаульск.

Ход работ на двух площадках проверил аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев.