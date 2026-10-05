Две дороги почти за 282 млрд тенге строят в Кызылординской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кызылординской области одновременно строят объездную дорогу областного центра и участок трассы Кызылорда - Саксаульск. Общая стоимость двух проектов составляет 281,8 млрд тенге.
Оба объекта рассчитаны до 2029 года и финансируются за счет средств Исламского банка развития.
Объезд Кызылорды обойдется в 39,5 млрд тенге
Новая объездная дорога Кызылорды в направлении Кызылорда - Актобе будет протяженностью 25,8 километра.
Стоимость контракта составляет 39,5 млрд тенге. Генеральным подрядчиком выступает ТОО «Кыран», проектировщиком ТОО «Семдорпроект».
Сейчас на объекте работают 150 человек и 85 единиц спецтехники.
Необходимость расширения направления Кызылорда - Актобе ранее отмечал Глава государства.
«Участок между Кызылордой и Актобе узкий, там часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Я ранее давал поручение расширить эту дорогу. В этом году начнется строительство новой четырехполосной магистрали в этом направлении», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Национального курултая.
Еще 242,3 млрд тенге направят на трассу до Саксаульска
Второй крупный проект касается дороги Кызылорда - Саксаульск протяженностью 130,8 километра.
Ее строительство оценивается в 242,3 млрд тенге. Генеральный подрядчик ТОО «Integra Construction KZ», субподрядчик ТОО «Элит Строй Комплект».
На стройке задействованы 70 рабочих и 43 единицы спецтехники.
В августе был дан старт строительству дорог Кызылорда - Саксаульск, Улгайсын - Саксаульск и Бейнеу - Саксаульск.
Ход работ на двух площадках проверил аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 октября
- Сборная Казахстана завоевала 84 медали на Азиатских играх
- 200 тонн продукции по доступным ценам представили на ярмарке в Кокшетау
- Основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар намерен открыть офисы компании в Казахстане
- Пять человек погибли при пожаре на химзаводе в России