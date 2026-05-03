Две группы скотокрадов орудовали в Алматинской области

В Карасайском и Уйгурском районах Алматинской области полиция задержала две преступные группы, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, они действовали по одной схеме: находили в степи скот, который пасётся без присмотра, затем отгоняли животных ближе к трассам. Там их уже ждал заранее подготовленный грузовой транспорт. После этого похищенный скот вывозили в другие районы и продавали местным жителям.

Установлено, что подозреваемые причастны к краже 69 голов мелкого рогатого скота на сумму более 7 млн тенге и 43 голов крупного рогатого скота на сумму около 20 млн тенге.

Все подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

В МВД напомнили, что за скотокрадство в Казахстане предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.