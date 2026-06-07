Две хозпостройки загорелись в столице
В ходе тушения из опасной зоны был вынесен один газовый баллон и три кислородных баллона.
Сегодня 2026, 20:21
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Сегодня 2026, 20:21Сегодня 2026, 20:21
173Фото: МЧС РК
В Астане по улице Т. Хусейна произошло возгорание двух хозяйственных построек общей площадью 75 кв. м.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и приступили к тушению. В ходе тушения из опасной зоны был вынесен один газовый баллон и три кислородных баллона, что позволило предотвратить возможные осложнения и снизить риск распространения огня.
Возгорание полностью ликвидировано, дальнейшее распространение огня не допущено. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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