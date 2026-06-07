Две хозпостройки загорелись в столице

В Астане по улице Т. Хусейна произошло возгорание двух хозяйственных построек общей площадью 75 кв. м.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и приступили к тушению. В ходе тушения из опасной зоны был вынесен один газовый баллон и три кислородных баллона, что позволило предотвратить возможные осложнения и снизить риск распространения огня.

Возгорание полностью ликвидировано, дальнейшее распространение огня не допущено. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.