Две из трёх машин в Казахстане — старше 10 лет: что необходимо для обновления автопарка?

По данным Бюро национальной статистики, 68,7% легковых автомобилей в стране эксплуатируются более 10 лет.

Большая часть зарегистрированных в Казахстане легковых автомобилей находится в эксплуатации уже много лет. По данным Бюро национальной статистики, на 1 октября 2026 года в стране было зарегистрировано около 5,13 млн легковых автомобилей. Из них 42,2% эксплуатируются более 20 лет, а 68,7% — свыше 10 лет.

Вопрос обновления устаревшего автопарка также обсуждается на уровне отрасли. В частности, рассматривается возможность введения компенсационного сертификата для владельцев старых автомобилей. Об этом сообщили в Казахстанском автомобильном союзе в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

В каком состоянии находится автопарк Казахстана?

Согласно данным Бюро национальной статистики, на 1 октября 2026 года в Казахстане насчитывалось около 5,13 млн зарегистрированных легковых автомобилей. При этом 42,2% из них эксплуатируются более 20 лет, а доля автомобилей старше 10 лет достигает 68,7%.

Представители Казахстанского автомобильного союза отмечают, что программа обновления автопарка могла бы ускорить процесс замены старых автомобилей на новые.

«Возрастная структура автопарка Казахстана свидетельствует об актуальности вопроса обновления автомобилей. Поэтому важно рассматривать специальные механизмы стимулирования в этом направлении. Такая программа могла бы способствовать выводу из эксплуатации старых автомобилей и создать для граждан возможности для приобретения новых транспортных средств», — сообщили в Казахстанском автомобильном союзе.