В азербайджанском городе Евлах завершились финальные бои по боксу среди женщин в рамках III Игр стран СНГ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта. Казахстанская сборная показала блестящий результат — две спортсменки завоевали золотые медали, ещё пять стали бронзовыми призёрами.

Победы со счётом 5:0 одержали Жасмин Абрамян (вес до 60 кг), победившая азербайджанку Айнур Исмаилову, и Диляра Турсунбек (вес до 66 кг), которая уверенно выиграла у россиянки Лустины Ануфриевой.

Бронзовые награды завоевали Асылай Мурат (48 кг), Аружан Тиллабай (52 кг), Аделаида Садвакасова (54 кг), Балым Габиткызы (57 кг) и Мадина Нурманова (63 кг). Старший тренер женской сборной Казахстана Айбек Абильда отметил, что девушки показали высокий уровень подготовки и боевой дух. За золото в мужском финале выступит ещё один казахстанец — Едиге Нуркожа (52 кг).