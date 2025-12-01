Две казахстанки вышли в малый финал на этапе Мирового тура по шорт-треку
Сегодня, 05:26
134Фото: НОК РК
В Дордрехте (Нидерланды) продолжается четвертый этап Мирового тура по шорт-треку, передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК РК. В малый финал на дистанции 1500 метров пробились сразу две казахстанские спортсменки — Ольга Тихонова и Малика Ермек.
Тихонова финишировала четвертой во втором полуфинале и напрямую прошла в малый финал. Ермек по ходу гонки столкнулась с нарушением правил со стороны соперника, что замедлило её темп, однако судьи приняли решение пропустить казахстанку в финал В (малый финал).
В малом финале спортсменки борются за итоговые места вне призовой тройки. Благодаря решению судей обе казахстанки получили шанс показать себя и улучшить своё итоговое место на этапе.
