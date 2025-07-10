Две снохи подрались в доме свекрови в Актобе и ушли под суд
Обе стороны получили штраф по приговору суда.
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Суд №2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении двух женщин — Е. и Е-2, обвиняемых по части 1 статьи 109-1 УК РК (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших легкий вред здоровью), передает BAQ.KZ.
Как установлено в ходе процесса, в мае 2025 года в доме свекрови произошел бытовой конфликт, в ходе которого две снохи повздорили. Спор перерос в потасовку, и обе участницы инцидента получили телесные повреждения.
Во время судебного заседания женщины свою вину не признали. Однако, как отметили в суде, вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей и другими материалами дела.
Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у обеих женщин малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Суд признал подсудимых виновными в совершении уголовного проступка и назначил им наказание в виде штрафа в размере 25 МРП, что составляет 98 300 тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
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