Суд №2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении двух женщин — Е. и Е-2, обвиняемых по части 1 статьи 109-1 УК РК (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших легкий вред здоровью), передает BAQ.KZ.

Как установлено в ходе процесса, в мае 2025 года в доме свекрови произошел бытовой конфликт, в ходе которого две снохи повздорили. Спор перерос в потасовку, и обе участницы инцидента получили телесные повреждения.

Во время судебного заседания женщины свою вину не признали. Однако, как отметили в суде, вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей и другими материалами дела.

Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у обеих женщин малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд признал подсудимых виновными в совершении уголовного проступка и назначил им наказание в виде штрафа в размере 25 МРП, что составляет 98 300 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.