Поездки на Toyota Camry и Toyota Land Cruiser закончились для двух молодых жителей Шымкента административным арестом. Водители грубо нарушали правила дорожного движения, создавали аварийные ситуации и игнорировали требования дорожной разметки и светофоров.

Как сообщает Polisia.kz, нарушителей выявили сотрудники полиции во время обеспечения безопасности дорожного движения.

Установлено, что за рулем автомобилей находились 18-летний Максат Толеген и 22-летний Динмухаммед Сулеймен. Помимо проезда на запрещающий сигнал светофора, они нарушили правила использования световых приборов и допустили другие нарушения ПДД.

Выяснилось также, что младший из водителей управлял автомобилем без водительского удостоверения. Кроме того, в действиях обоих молодых людей полицейские усмотрели признаки мелкого хулиганства.

По решению суда каждому из нарушителей назначен административный арест сроком на 10 суток.