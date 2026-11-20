Две Toyota, грубые нарушения и 10 суток ареста: чем закончилась дорожная выходка в Шымкенте
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Поездки на Toyota Camry и Toyota Land Cruiser закончились для двух молодых жителей Шымкента административным арестом. Водители грубо нарушали правила дорожного движения, создавали аварийные ситуации и игнорировали требования дорожной разметки и светофоров.
Как сообщает Polisia.kz, нарушителей выявили сотрудники полиции во время обеспечения безопасности дорожного движения.
Установлено, что за рулем автомобилей находились 18-летний Максат Толеген и 22-летний Динмухаммед Сулеймен. Помимо проезда на запрещающий сигнал светофора, они нарушили правила использования световых приборов и допустили другие нарушения ПДД.
Выяснилось также, что младший из водителей управлял автомобилем без водительского удостоверения. Кроме того, в действиях обоих молодых людей полицейские усмотрели признаки мелкого хулиганства.
По решению суда каждому из нарушителей назначен административный арест сроком на 10 суток.
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