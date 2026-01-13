По состоянию на 09:00 13 января 2026 года в одной области на двух республиканских автодорогах введены ограничения движения для грузового и общественного автотранспорта, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол", ограничения введены в Восточно-Казахстанской области:



- на участке автодороги "Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ" км. 15-105 (уч. п.Белоусовка – г.Риддер);



- на участке автодороги "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км. 1104-1212 (уч. с.Глубокое – гр. РФ).