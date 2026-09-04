Две тройни родились за один месяц в перинатальном центре Алматы
С начала года в медицинском учреждении появились на свет уже четыре тройни.
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В перинатальном центре Алматы за один месяц родились сразу две тройни. Первые трое детей появились на свет 14 августа, вторые — 31 августа. Об этом сообщили в медицинском учреждении.
14 августа на свет появились два мальчика и девочка. Родители дали детям имена Айхан, Айбын и Айза. Малыши родились на 32-й неделе беременности.
Спустя чуть более двух недель, 31 августа, в центре родились еще трое детей — две девочки и мальчик. Их назвали Халима, Амина и Ахмет. Они также появились на свет на 32-й неделе.
В настоящее время новорожденные находятся под наблюдением врачей. Специалисты оказывают детям необходимую медицинскую помощь, после чего малыши набирают вес.
Всего с начала 2026 года в перинатальном центре Алматы родились уже четыре тройни.
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